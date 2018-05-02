Aziz Yıldırım: Dünyaca ünlü bir otorite ile anlaştık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolun kalkınması için Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştıklarını açıkladı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR OTORİTE"

Dünya Kupası'nın ardından anlaştıkları ismi açıklayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Dünya çapında bir otorite. Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk Futbolu için örnek teşkil edecek" dedi.

BU PROJEYİ TFF'NİN YAPMASI GEREKİYORDU

Fenerbahçe'nin uyguladığı projeyi aslında TFF'nin uygulaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Esasen bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı. Biz, bütün ülke çapında "Fenerbahçe Modeli" olarak bir kalkınma projesi hedefiyle projeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

2007-2008 SEVİYESİNE ÇIKMALIYIZ

Fenerbahçe'yi 2007-2008 sezonundaki seviyesine yeniden çıkartmak istediğin vurgulayan Yıldırım, "Davamızın ilerleyen sürecini takip etmemiz gerekmesinin yanı sıra 2007-2008'deki gibi sportif anlamda başarılı olan Fenerbahçemizi yeniden o seviyelere çekerek bırakacağım. Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" şeklinde konuştu.