Aziz Yıldırım: Farkı da kapatırız şampiyon da oluruz

Fenerbahçe'de merakla beklenen toplantılar gerçekleşti. Aykut Kocaman da takımla ayrı bir görüşmede bulundu. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevinin kalmasının ardından beklenen toplantılar gerçekleşti.

Milli takımlara giden futbolcuların yokluğu sebebiyle ertelenen görüşmeler, bu oyuncuların dönüşüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

“FARKI DA KAPATIRIZ, ŞAMPİYON DA OLURUZ”

Samandıra'ya giden başkan Aziz Yıldırım hedef bir milyon üye kapsamında bazı üyeleri konuk etti. Yıldırım burada teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme de yaptı. Yıldırım bu görüşme de teknik direktörüyle güven tazeledi. Kocaman'a "Sen iyi bir Fenerbahçelisin ve üzüntünü anlıyorum" diyen başkan Yıldırım sözlerine "Ancak bu süreci birlikte atlatacağız. Sen, futbolcular, biz yönetim ve taraftar hep birlikte ayağa kalkacağız." ifadeleriyle devam etti. Teknik direktörüne "Puan farkını kafana takma" telkininde bulunan başkan Yıldırım, "Farkı da kapatırız, şampiyon da oluruz" dedi.

“PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ KALMADI”

Aziz yıldırım futbolcularıyla da toplantı yaptı. Futbolcularına tatlı sert bir dille seslenen Yıldırım, takıma olan güvenini dile getirdi. Artık puan kaybetme lükslerinin kalmadığını bildiren Yıldırım "Sizi bir araya getirebilmek için hepimiz fedakarlıkta bulunduk. Şimdi sıra sizde. Size güveniyoruz. Sivasspor maçıyla birlikte çıkışa geçelim ve bize güvenenleri mahçup etmeyelim." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN'DAN FUTBOLCULARA

Aykut Kocaman da takımıyla teknik konuları da içeren bir görüşme yaptı. Demir Grup Sivasspor maçına yönelik görüntülü bir analiz toplantısı yapan Kocaman, görüşme sonunda futbolcularına seslendi. "Artık yeni bir sayfa açma zamanı" diyen Kocaman, “Sizin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu her zaman söyledim. Bunu basın önünde de söyledim, size de defalarca anlattım. Ben size güveniyorum. Artık saha içi ve saha dışında birbirimize sarılalım. Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir oyuncu grubusunuz." Şeklinde takımını motive etmeye yönelik ifadeler kullandı.