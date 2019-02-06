Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.
Aziz Yıldırım, savunmasında, olay günü çıkan kargaşa sırasında müşteki sanık Işık Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyledi.
TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM
Hakim Ceyhan Utlu'nun "Sizin tokat attığınız yönünde iddialar var" demesi üzerine Aziz Yıldırım, "O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı" şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım F.Bahçe sorusuna cevap vermedi - İZLE
Öte yandan Yıldırım, mahkeme çıkışı bir muhabirin "Fenerbahçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap vermedi.