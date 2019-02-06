1 Aziz Yıldırım F.Bahçe sorusuna cevap vermedi Hakkında açılan dava için mahkemeye giden Aziz Yıldırım, duruşma sonrası "Fenerbahçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap vermedi.

2 Galatasaray'da 'Feda' korkusu Şampiyonlar Ligi biletinin alınamaması durumunda Beşiktaş gibi küçülmeye gitmek zorunda kalacak olan Galatasaray'da yönetimi 'Feda' korkusu sardı.

3 Ersun Yanal'ın Kagawa pişmanlığı İlk olarak Fenerbahçe'ye önerilen Kagawa'nın Ersun Yanal tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Ancak Japon futbolcu, ilk maçında attığı 2 golle Yanal'ı pişman etmeyi başardı.

4 Hakeem al-Araibi tutuklandı Avustralya'da mülteci futbolcu konumunda bulunan ve gittiği Tayland tatilinde tutuklanan Hakeem al-Araibi için 60 gün daha hapis kararı çıktı.

5 Fatih Terim'in babası vefat etti Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti.

6 Benzia: Kadro dışı kararına anlam veremiyorum TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamayan Benzia, alınan karara çok şaşırdığını söyledi. Cezayirli futbolcu, "Nasıl böyle bir karar alındı anlam veremiyorum" dedi.

7 G.Saray ve Trabzonspor'da kimler oynayamayacak Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımda da birçok eksik futbolcu bulunuyor.

8 Trabzonspor, Ümraniye'ye avantajı kaptırdı Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Ümraniyespor'la 0-0 berabere kaldı. Konuk ekip Ümraniye rövanş için avantaj yakaladı.

9 Maicon takımdakilerle vedalaştı Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kiralık olarak transfer olan Brezilyalı oyuncu Maicon, takım arkadaşları ve teknik heyete veda etti.