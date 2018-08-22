Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye her şeyi ben yaptım

NTV'de yayınlanan "En güzel buluşmalar" adlı programın konuğu olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibe en büyük katkıyı veren kişinin kendisi olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ AZİZ YILDIRIM YAPTI"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Başkanlık bana bir tek şey getirdi. Şimdi belki kızıyorlar, yazıyorlar çiziyorlar. Aleyhime konuşamayanlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Bir süreç sonra onlar hep susacaklar. 5 sene sonra gerçek yüzlerine vurmaya başlayacak. O zaman ne dediklerine, söylediklerine kendileri de utanacaklar. Bu kulübe 20 senemi verdim. Bu kulüp için 1 sene gık demeden, şikayet etmeden hapis yattım. Bunun değerini herkes iyi bilsin. Benim bir beklentim yok. Bunu söyleyenler hep pişman olacaklar.

Çocuklarıma aileme Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün 20 yıllık başkanlığı, bu başkanlıktan sonra onlar için onur şeref. Bütün Fenerbahçe'ye baksınlar. Her yerde Aziz Yıldırım'ın yaptığı şeyler var. Binalar, tesisler.. Her şeyi Aziz Yıldırım yaptı. Saymaya başlarsan sonuna kadar. Araya başka kimse giremez. Özlenen Fenerbahçe içerisindeki bütün yıldız oyuncuları Aziz Yıldırım ve arkadaşları getirdi." ifadelerini kullandı.