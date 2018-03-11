Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi bölmek istiyorlar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle Ankara'da özel bir gece düzenlendi ve Yıldırım önemli açıklamalar yaptı.

"MALİ DURUMU EN İYİ TAKIM FENERBAHÇE"

Kulübün maddi durumuna değinen Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bugün 350-400 milyon euro borcu vardır. Fenerbahçe'ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır. Bugün stadı saymıyorum; kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası Tesisleri, Edirne, Antalya, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve bunların üzerine yapılan tesisler. Bunların değerini ortaya koyduğun zaman bu borcu karşılar. Türkiye'de Fenerbahçe'den mali durumu daha iyi olan hiçbir kulüp yoktur.





Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey Fenerbahçe için hayırlı olsun." dedi.

"ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Öte yandan Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Aziz Yıldırım'ın, "Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"ALİ KOÇ'U KANDIRIYORLAR"

Haberde ayrıca sosyal medyadan yapılan saldırılara da tepki gösteren Yıldırım, "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç'un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye'ye neden geliyor?" dediği kaydedildi.