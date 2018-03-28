Aziz Yıldırım: FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, taraftarlarla bir araya geldi. Kürsüde konuşma yapan Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, Fenerbahçeli işadamlarını eleştirdi.

"ZENGİNLER VERMEDİ ONLAR UTANSIN"

İşadamlarının destek vermediğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Fenerbahçe Üniversitesi için Mütevelli Heyeti’nin Başkanı benim, yardımcım Vefa Küçük’tür, Ali Koç da bu heyetin içerisindedir. Kira farkını Fenerbahçeli zenginlerden istedik, onlar vermedi. Sizin gibi maaşlı çalışanlar destek verdi. Onlar utansın" dedi.

FETÖ'NÜN YAPAMADIĞINI BİZ YAPTIK

Fenerbahçe'nin bölündüğünü savunan Aziz Yıldırım, "Şimdiye kadar adaylığımı açıklamadım, sebebi de Fenerbahçe’yi seçim safına sokmamaktı. 16 aydan beri, ellerinde bir kılıç Fenerbahçe’nin üzerinde geziyorlar, gerek yok. Burası siyasi bir parti değil, spor kulübüdür. Spor kulübünde seçim nasıl yapılır, hepimiz biliyoruz. Gazetelerde, ‘geleceğim bütün futbolcuları göndereceğim’ sözleri yer alıyor. Hadi bakalım oynasınlar… Bunlar Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Fenerbahçe’yi böldük haberiniz olsun, siz farkında değilsiniz. Aziz Yıldırım da kazansa, Ali Koç da kazansa Fenerbahçe bölündü. FETÖ’nün yapamadığını biz beceriyoruz. Birlik ve beraberliği yapmalıyız. Benim eşime sosyal medyadan küfür ediyorlar. Fenerbahçe’ye 20 senedir hizmet ediyorum, kötü de yapmış olabilirim. Ancak bana saygı duymalısınız. Hayatımın 20 senesini bu kulübe verdim ve maddi hiçbir şey beklemedim. İstesek onlar kadar zengin olurduk, kimsenin adamı olmadım. Bir tek adam oldum, Fenerbahçe’nin başkanı oldum" diye belirtti.