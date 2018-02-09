Aziz Yıldırım: Geri çekilmem

Fenerbahçe’de 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul için Başkan Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Yıldırım’ın kulübü mümkün olduğunca seçim atmosferinden korumak istediği, bu yüzden sessizliğini koruduğu ifade edildi.

GERİ ÇEKİLMEM

Ancak kongre üyeleriyle yaptığı buluşmalarda aday olduğunu açık açık söyleyen Yıldırım, bunu kamuoyuyla paylaşmadığı için çekilebileceği ya da aday olmayacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde bu soru yine bazı kongre üyeleri tarafından kendisine soruldu. Başkan Yıldırım aday olduğunu ve geri çekilmek gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça ifade etti.







