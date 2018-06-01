Aziz Yıldırım: Gomis ilk bize gelmek istedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

beinSPORTS'a açıklamalar yapan Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in ilk kendilerine geldiğini ancak istemediklerini söyledi.

GOMİS İLK BİZE GELDİ ALMADIK

Aziz Yıldırım "Gomis ilk bize geldi ancak Aykut Hoca istemedi. O şekilde bir santrfor istemediğini söyledi. Hastalığından dolayı tereddüt etti; almadık. Türkiye'de başka oyuncular da var. Önce bize geldiler, biz istemeyince gittiler. Aykut Hoca bu kararından dolayı pişman olmadı. 70 kusür tane gol atan takımın antrenörü. Bizim sıkıntımız gol değil" dedi.

BEN KAZANACAĞIM

Seçime dair tahminini "Ben kazanacağım. Şimdiye kadar seçim öncesi yaptığım tahminler hep çıkmıştır. Bu sefer de çıkacaktır" sözleriyle açıklayan Yıldırım "Başkan seçilmezsem kimseye kırgınlığım olmaz" ifadesini kullandı.