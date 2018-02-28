Aziz Yıldırım: Her nefeste Fenerbahçe var

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısında bir yazı kaleme aldı.

"PES ETMEDİK, VAZGEÇMEDİK, YORULMADIK"

Ömrünü Fenerbahçe'ye adadığını belirten Aziz Yıldırım'ın yazısından bir bölüm şöyle;

"Aldığım her nefeste Fenerbahçe vardı benim. Yağmur altında yenilemeye çalıştığımız stadın kumunu döken kepçeyi yönlendirirken de, Trabzon’da tribünde şiddete maruz kalıp dışarı çıkamayan taraftarımızı gördüğümde duyduğum öfke anında da, Samsun’daki şampiyonluk maçına gidip yetişemediğim kızımın mezuniyet döneminde de, tarihin en hararetli sayfalarında yer alacak, polisiye-dram-kurgu filmlerine taş çıkaracak senaryolarla bizleri 1 yıl boyunca gün ışığına hasret bırakan Metris’te de, küçük kızım Yaz’dan ve tüm ailemden ayrı kalmak pahasına, tutuklanacağımı bile bile dönme kararı aldığım yurtdışı tatilinde de, “Adalet” diye haykırdığım ve hala haykırmakta olduğum şu dönemde de Fenerbahçe idi ilk ve son sözüm.





Çünkü motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmazdı, pes etmezdi, vazgeçmezdi. Pes etmedik, yorulmadık, vazgeçmedik, haklı olduğumuza inandığımız yolda iflah olmaz bir kararlılıkla yürüdük. Çünkü biz, bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o bir gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık.

Ölünce mezar taşında "Fenerbahçe" yazacak olan bizlere verdiğiniz tüm destek, eleştiri ve katkı için kalpten teşekkürlerimle, sarı lacivert nice yıllara..."



