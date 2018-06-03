Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un seçim vaadi

Fenerbahçe başkanını seçiyor...

Sarı-lacivertliler kulübün tarihi kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık için yarışacak.

Dün Ülker Stadı'nda yapılan toplantıda kürsüye çıkan her iki başkan adayı, seçim vaadinde bulunmuştu.

150 MİLYON TL VERECEĞİM

Aziz Yıldırım, “Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon lira veriyorum bu kulübe. O da gelsin parayı koysun. Kulübün parası olsun. Ben artırdım, sen artırdın yok. 150 milyon veriyorum sponsorlarla beraber. Yaşasın Fenerbahçe” dedi.

BİR FAZLASINI VERECEĞİM

Bunun üzerine Ali Koç ise "Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben 1 fazlasını vereceğim” diyerek Yıldırım'a meydan okudu.

Şu bir gerçek ki hangi aday seçilirse seçilsin ekonomik olarak kazanan Fenerbahçe olacak.