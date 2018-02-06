Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman PFDK'da

Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a kötü haber...

Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım ile Kocaman'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman’ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin” dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız “Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur” başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir."

Konuyu futbol kamuoyunun takdirine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.

İşte yapılan açıklama:

PFDK, Giresunspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle disipline sevkedilen Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğu ile karar verdi.

