Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar barıştı

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yeni forma sponsorunu açıkladı.

EL ELE POZ VERDİLER

3 Temmuz sürecinden bu yana birbirlerine sert sözler söyleyen Aziz Yıldırım ile TFF eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar bu vesileyle bir araya geldi.

Yıldırım ile Aydınlar, ele ele poz verdi.

BİRBİRLERİNE NELER SÖYLEMİŞLERDİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2012 yılında sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklama:

BİZE İHANET ETTİN

"Sözümüz sanadır Aydınlar Şunu bilmelisin ki; Holding sahibi olabilirsin, TFF Başkanı olabilirsin hatta bir gün çok daha büyük mevkilerde bile olabilirsin. Ama asla Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın! Sen ve senin arkandaki zihniyetin buna gücü yetmeyecek. Sen ki; Galatasaraylı işbirlikçilerinle yönetemediğin TFF’de, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hakkını türlü oyunlarla gasp etmedin mi? Türkiye’de UEFA hakkında; UEFA’da Fenerbahçe hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunmadın mı? Her yanlış kararın sorumluluğunu başkalarına yükleyerek yönetemediğin bu süreçte acz içine düşmedin mi?"

"En acılı günlerinde, senin yanında olan dostlarına yaptığın gibi görevinden ayrılırken mesai arkadaşlarına ihanet edip gitmedin mi? Duruşma öncesi, üstelik yine Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe düşmanlarının programlarında, bizi suçlu ilan etmeye kalkmadın mı? Bu davada yargılanan futbolcuların lisanslarını askıya aldırıp “Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tanıklık yapmak” kaydıyla lisanslarını serbest bırakacağını teklif ve vaat etmedin mi? Avukatınla Metris Cezaevi’ne haber yollayıp “Başkanım merak etmeyin, Fenerbahçe küme düşürülmeyecek” dedikten sonra avukatın aracılığıyla benden gereken cevabı almadın mı? Sözümüz sanadır Aydınlar... Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlayamayan, televizyonlarda Fenerbahçe başkanlığını parayla satın almaya kalkanların öyküleri, şanlı Fenerbahçe tarihinde yer alamaz.”

İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI

Aydınlar ise başkanlık seçimi öncesi şunları söylemişti: "Kulübün tüm çalışanlarını ve FB TV'yi kendi kampanyasında kullanıyor. Mükemmel bir yönetim kadrosuyla geliyorum. Hepsi de işlerinde başarılı olmuş, TÜSİAD üyesi işadamlarıdı. Hiçbiri, hiçbir grubun mensubu değil. İstediği kanalda ve ortamda düelloya hazırım. Hodri meydan! Cevabını vermeyeceğim hiçbir şey yok. Hep bir iftira ve karalama kampanyası. Artık yeter! Uyanın arkadaşlar. Cemaat diyenler Aziz Yıldırım'ın Fetullah Gülen'i defalarca arayıp sonunda da görüştüğünü neden söylemiyor? Son teşekkürde kimlerin isimleri var? İyi bakın bakalım."



