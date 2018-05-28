Aziz Yıldırım kaçan şampiyonluğu hakemlere bağladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fanatik gazetesine verdiği röportajda şampiyonluğu hakemlerin belirlediğini ifade etti. Galatasaray derbisine dikkat çeken Yıldırım, verilmeyen penaltılardan dert yandı.

Yıldırım'ın verdiği röportajın bir bölümü şöyle;

"PENALTILAR VERİLSE ŞAMPİYON BİZDİK"

Galatasaray maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Yıldırım, "Geçen sene hakemler çok hata yaptı. Bizim maçların çoğunda aleyhimize hakem hatası vardı. Mesela Galatasaray derbisi... İki penaltımız verilmedi. Bülent Yıldırım onları çalsa, bugün şampiyon Fenerbahçe'ydi. Aykut hoca buna isyan etti." dedi.

Taraftarın her zaman takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, "Belki içeride iyi oynamadığımızdan dolayı, herkesin futbol yorumu ile teknik heyetimizin futbol yorumu çakışmadığı için tribüne gelmeyenler varolabilir. Tribünlere daha fazla taraftarımızın gelmesi için daha mücadeleci, içeride daha çok maç kazanan, bu hüviyette olan bir takım yaratacağız. Biz bu takımı yaratırız, taraftarımız da yeniden tribünleri doldurur.





Şunu da eklemeliyim; bizde spor kültürü yok. Takım tutma olgusu yanlış değerlendiriliyor. Takım iyiyken, taraftar takımıyla bütünleşiyor. İyi olmadığı zaman ise taraftar takıma küsüyor, gelmiyor. Bu algı, yanlış... Hatırlayın, Dortmund küme düşmenin eşiğine gelmişti bir dönem. Fakat tribünlerinde 80 bin kişi vardı. İyi günde de kötü günde de takımımıza sahip çıkmalıyız hep birlikte." ifadelerini kullandı.