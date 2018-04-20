Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklama yapan Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2010'da yaşanan olayların devam ettiğini söyledi. "Yeni senaryo devreye sokuldu" diyen Yıldırım, maçı tatil eden hakemleri de hedef aldı.

BAŞKAN HAKEMLERİ DE ELEŞTİRDİ

Yaşanan olayları 'kurgu' olarak değerlendiren ve bunun yüz kızartıcı bir utanç tablosu olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının “maç tatili” için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi? Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur!" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ KUMPASIN VARLIĞINA STADIMIZDA ŞAHİT OLDU"

Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadeledeki olaylar içi "akıl oyunu" diyen Yıldırım'ın açıklamasında, "Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır.

Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir! Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır.



Fenerbahçe’nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk!" sözlerine yer verildi.





"DİK DURUŞUMUZU SERGİLEYECEĞİZ"

Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamayı, "Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.



Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız..." ifadeleriyle tamamladı.