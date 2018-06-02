Fenerbahçe seçimlerinin ilk gününe yaşanan gerginlikler damga vurdu. Ali Koç'un konuşmasının son bölümünde Aziz Yıldırım'ın kongre üyelerinin arasına girmesiyle tartışma yaşandı.

AZİZ YILDIRIM: AMİGO GİBİ BAĞIRMAYIN

Ali Koç'tan sonra kürsüye çıkan Aziz Yıldırım konuşmasına başlamadan tribünlerden sesler yükseldi. Yıldırım, konuşmasını engellemek için bağıranlara, "Maçta bağırmayan adamlar gelmiş burada tezahürat yapıyor. Ayıp ya televizyonlar veriyor, tribüne gelip bağırmayanlar şimdi amigo gibi bağırmasınlar." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım kongre üyelerine kızdı

Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamaları şöyle;

"Ali Koç bizim düşmanımız değil, ben de onun düşmanı değilim. Ergani'de bir öğretmen çocuğu olan, devletin okullarında yetişerek inşaat mühendisi olan bu kardeşinizi defalarca başkanlığa layık gördünüz.

Elbette değişim yararlıdır ama doğru zamanda, doğru şekilde yapılıyorsa... Bize muhalefet edenlerin değişimden bahsettikleri şey, sanki ben ve arkadaşlarım değişirse, sihirli bir değnek dokunacak ve her şey değişecek. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum.

Yargıtay hala 'Suçsuzsunuz' demedi ve biz de onların yakasına yapışamıyoruz. Sayın Ali Koç diyor ki, 'Aziz Başkan merak etmesin konunun takipçisiyiz.' Ali kardeşim konuyu yanlış anlamış bu benim değil, Fenerbahçe'nin davası.





Real Madrid'i düşünelim. Bir operasyon yapılıyor, başkanı ve profesyonelleri içeri giriyor en iyi oyuncuları takımdan ayrılıyor. Takımın prestiji sarsılıyor. Sonra Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor. 2011'de Real Madrid'in başına bunlar gelse ne olurdu?

Ali Koç, 101 kişinin BİMER'e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Ben bir yıl hapis yattım, hiçbiriniz bir gün bile yatamazsınız. O üzerinizdeki formaları bile ben yaptırdım.

Ali Koç seni bir dilekçe korkutmuş, ürkütmüş, Fenerbahçeli birinin duruşu bu mu olmalı? Sahip olduğu şirketlerin markasını düşünen biri, Fenerbahçe'nin haklarını savunabilir mi? Bu dilekçeden bizi sorumlu tutuyor, biz buna ihtiyaç duymayız.

Herkesle kavgalıyız, bunun sorumlusu Aziz Yıldırım diyorlar. Hırsızın hiç mi suçu yok? Kavgamız şahsımla alakalı değildir. Ben Fenerbahçe'nin başkanıyım, Fenerbahçe'ye karşı küstahlaşan karşılığını alır. Bunun için kavga ederim."

