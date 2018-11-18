Aziz Yıldırım Konya'da milli maçı izledi

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'le oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçı izleyenler arasında Aziz Yıldırım da vardı.

YILDIRIM KONYA'DA TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya’da A Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın oğlu Zeki Cihan Baykan’ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri, daha sonra Konya'da A Milli Takımımıza tribünden destek verdi.

Ali Koç'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, aylar sonra ilk kez bir futbol maçını stattan izledi. Yıldırım, başkanlığı kaybettikten sonra Fenerbahçe maçları da dahil olmak üzere hiçbir karşılamayı izlemek için stadyuma gitmemişti.