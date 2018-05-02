Fenerbahçe kulüp satın alıyor

Bu sezon özellikle Boluspor ile oynanan ve 6-2 kaybedilen hazırlık maçında gençlerin performansının oldukça kötü olmasından dolayı harekete geçen Aziz Yıldırım, altyapıdan çıkan genç oyuncuların gelişmesi için kulüp satın almaya karar verdi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Başkan Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de bir kulüp satın alarak altyapıdan çıkan oyuncuların burada forma giyerek gelişmesini hedefliyor.

Bu sezon özellikle hazırlık ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda genç futbolcularının büyük bölümünün performansının yetersiz kalması üzerine böyle bir hamle yapan Fenerbahçe yönetimi, altyapıdaki genç futbolcuların direkt olarak A takıma çıkmadan önce gelişimlerini tamamlamalarıi için satın alınan TFF 2. Lig kulübüne gönderecek. Henüz satın alınacak kulüple ilgili ise yeni bir gelişme yok.