Aziz Yıldırım Mahmut Uslu'yu yönetime almıyor

Fenerahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi. Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor.

Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek. Başkan Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimde Hukuk işleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bi görevi sürdürüyor.

ÖMER TEMELLİ, ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDE

Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım’ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı 'yetiştirme taraftar' açıklaması ile tepkilere neden olan Mahmut Uslu’nun Yıldırım’ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi.

Şu an yönetimde yer alan Ömer Temelli ve Ozan Balaban’ın Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım’ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell’den sorumlu idareci olarak görev yapıyor.

AYDINLAR’LA DA BARIŞ SAĞLANDI

Aziz Yıldırım'ın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Mithat Yenigün'e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar ve sarı-lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler ile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak Fenerbahçe'nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı, Fenerbahçe bu anlaşma sonrası UEFA'nın mali denetiminde elini güçlendirdi.