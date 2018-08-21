Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

NTV'de yayınlanan "En güzel buluşmalar" adlı programın bu haftaki konuğu Aziz Yıldırım'dı.

Lüks evinde röportaj veren sarı-lacivertli kulübün eski başkanının, "Orta sınıf bir ailenin yaşadığı gibi yaşıyoruz" demesi izleyenleri bir hayli şaşırttı.

ÖYLE BÜYÜK LÜKSLERİM YOK

Bundan sonraki dönemde ailesine ve arkadaşlarına vakit ayıracağını vurgulayan Yıldırım, "Bana arkadaşlarla birlikte olup, yemek yiyip, sohbet etmenin keyfi yeter. Öyle büyük lükslerim yok benim. Benim lüksüm, evden çıkıp işyerine gitmek. Benim yaşantımda büyük fantezilerim yok. Biz normal, orta sınıf bir ailenin yaşadığı gibi yaşıyoruz" dedi.

Aziz Yıldırım'ın evi ViDEO