Aziz Yıldırım: Ozan Tufan laftan anlamıyor

Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi konuşan Aziz Yıldırım, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"OZAN TUFAN'A ANLATIYORUZ, ANLAMIYOR"

Ozan Tufan için başkan Yıldırım, "Ozan Tufan ile ben konuştum, Ali Yıldırım konuştu, başkaları konuştu. Yükselmesi ve büyümesi için yapması gerekenleri anlatmamıza rağmen yapmıyor. Biz 1 defa anlatıyoruz, antrenör 10 kere anlatıyor ama maalesef öyle bir yapısı var, olmuyor." ifadelerini kullandı.

"Aykut bizim için başka bir değerdir." diyen Aziz Yıldırım, "3 Temmuz'u yaşayıp da orada durmak. Para yok, pul yok, başkan hapiste, yöneticiler hapiste. Böyle bir ortamda futbol takımını topluyorsunuz ve berabere kaldığınız için yarım puanla falan ligi kapatıyorsunuz. Emre Belözoğlu futbolculuğa devam etmeseydi, sözleşme yenilemeseydi onu yönetime alacaktım. Yönetim kurulunda olup, futbolla ilgili her şeyi ona verecektim." şeklinde konuştu.