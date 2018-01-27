Aziz Yıldırım Rize'de: Burada evimizde gibiyiz

Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma için 1 gün öncesinden Trabzon’a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı, kalmak için geçtiği Rize'de ayrıca Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı da karşıladı.

BAŞKANDAN 53 NUMARALI FORMA

Fenerbahçe Kulübünün kongre üyelerinden Asım Çillioğlu, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a gemi maketi hediye etti. Aziz Yıldırım ise Çillioğlu’na Fenerbahçeli futbolcuların imzasının yer aldığı 53 numaralı formayı hediye etti.

"RİZE'DE EVİMİZDE GİBİYİZ"

Burada bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Rizelilerin çoğunun Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Oyuncuların imzaladığı bir forma hediye ediyoruz. Rize bizim için ayrıca özellikli bir şehir. Her zaman burada evimizde hissettik kendimizi. Rizelinin çoğu Fenerbahçelidir, bundan dolayı da her zaman gurur duyduk” dedi.

Karşılıklı verilen hediyelerin ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.