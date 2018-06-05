1 Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi Başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, kafa dağıtmak için kızı Yaz ve yakın dostlarıyla birlikte Kandilli Sevda Tepesi’ne çıktı.

2 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe Aykut Hoca'yı kaybetmemeli Aykut Kocaman'ın yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Kaybedilmesi yanlış olur" dedi.

3 Ali Koç'un Volkan Demirel kararı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'le yola devam etmeyi düşünmüyor. Koç tecrübeli kaleciyle konuşarak jübile teklif edecek.

4 Aziz Yıldırım'ın son sözleri Başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım'ın, FB TV çalışanlarına seçim sonuçlarını sorduktan sonra stadı terk ettiği öğrenildi.

5 Lucescu: Arda'dan yararlanacağız A Milli Takım'ın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın toplantısı yapan Lucescu "Önümüzdeki zamanlarda Arda'dan faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık" dedi.

6 Filistin Federasyonu Arjantin maçını boykot edecek Arjantin ile İsrail arasında oynanacak hazırlık maçını Filistin'in boykot edeceği açıklandı.

7 Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile yeniden anlaştı.

8 Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolcular Süper Lig'de mücadele eden birçok futbolcu Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda forma giyecek. İşte o isimler...

9 Trabzonspor'dan Eren Derdiyok atağı Trabzonspor'un Eren Derdiyok için Galatasaray'a Kucka'yı önerdiği, sarı-kırmızılıların ise 2 milyon euro istediği öğrenildi.