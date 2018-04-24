Aziz Yıldırım, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

ŞENOL GÜNEŞ TİYATRO OYNADI

Yıldırım, ''Şenol Güneş'in yaptığının yanlış olduğu da bazı basın organlarında çıktı. Şenol Güneş yandım Allah diyerek herkesi suçlayan açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama konu Fenerbahçe oldu mu herkes suçlama yapabilir. Şenol Güneş perşembe günü burada tiyatro yapmıştır. Ondan beklenen, Şenol Güneş gibi filozof bir insanın maç oynaması için gerekeni yapmasını göstermesini isterdik. Tiyatro yapacaksınız, dikiş atılmadan dikiş atıldı havası verilecek, doktor açıklayacak, bunlara gerek yok. Beşiktaş ikinci yarı Fenerbahçe'yi provoke etti. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi provoke etmeye çalıştı. Tolga, Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu, Şenol Trabzonlu. Trabzon'un şampiyon olamama acısını çıkartmaya çalışıyorlar. İki dost kulübü düşman etmek istiyorlar." dedi.

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş'in tiyatrosunu izledik - VİDEO

BORDO-MAVİ GİYEREK SEYİRCİYİ TAHRİK EDİYOR

Yıldırım, ''Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin arasını bozmaya çalışıyorlar. Bursa'da 'İstanbul'un havası kirli' diyor, Beşiktaş'a geliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş aynıdır. Şenol Güneş'e saygı gösteriyoruz ama o göstermiyor. Fenerbahçe Stadı'nda bordo-mavi takım elbise ile geliyor ve seyirciyi tahrik ediyor. Küfüre karşı en çok mücadele eden Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu arkadaşlarıdır. Bu olayları tasvip etmiyoruz, bu olaylarda kumpas var. Organize Şube incelemelerine devam ediyor, bitince gerekli açıklama yapılacaktır. Son dönemde bizim maçlara girebilmek için yeni Passolig başvuruları oldu. Kale arkalarında yeni gelen 300 kişi var. Kombinelerin başka takım taraftarlarına devredildiğini de gördük. Şenol Güneş oyuncunun gırtlağını sıkar, küfür eder ama bir şey olmaz.'' şeklinde konuştu.

FETÖ YENİ OLAYLAR YAPABİLİR

Fenerbahçe Başkanı, ''Kural belli, hükmen mağlubiyet, konu bitmiştir. Kimseyi tehdit etmiyoruz. TFF'nin de kurulları da bize saygı göstermek için doğru kararı vermeli. Bizim başka bir isteğimiz ve arzumuz yok. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinde denemek kimseye bir şey vermez. Bu camia iyice sıkışmıştır, bu da iyi bir şey değil. FETÖ yeni olaylar yapabilir, hepimiz uyanık olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.