Aziz Yıldırım: Şimdi daha mutluyum

Bir yanda Fenerbahçe'deki ekonomik zorlukları çözmek için gece gündüz çalışan Başkan Ali Koç, diğer yanda bir değişim içine giren eski başkan Aziz Yıldırım.

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Koç, finansal sorunlarla boğuşurken eski başkan Yıldırım ise kendine tamamen işine verdi. Yıldırım'ın iş yerindeki değişimi çalışma arkadaşlarının da dikkatini çekti.

Çalışma arkadaşları kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde eski başkan Yıldırım'ın değişimini şu ifadelerle anlatıyor: "Aziz Bey başkanlık yaptığı dönemde stresinden dolayı çok gergindi. Eskiden kimseyi dinlemez, etmezdi, şimdi herkesi dinliyor, fikrini soruyor. Bizlerle sohbet ediyor."

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ŞİRKETLERİMİ BÜYÜTECEĞİM

Akşam gazetesinin haberine göre, Yıldırım ise başkanlıktan sonraki hayatını şöyle anlatıyor: "Ben kaybedersem Fenerbahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim demiştim. Kısa süre içinde gerçekten böyle olduğunu gördüm. Her gün 1 milyon bulmaktan kurtuldum. Bu stres üzerimden kalktı. Çok rahatladım. Bu da iş hayatımdaki ortamıma yansıdı. Huzurum yerinde bir daha F.Bahçe başkanlığını düşünmüyorum. İnşallah kısa zaman içerisinde bazı işler alacağım. 5 yıllık süreç içerisinde şirketleri büyüteceğim. Artık aileme de zaman ayıracağım."





BENİM ÖMRÜM BÖYLE GEÇECEK

Eski Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre önce verdiği röportajda gelecekteki planları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Sporla hiç ilgilenmeyeceğim, bunu herkes bilsin. Sadece ailemle ve iş hayatımla ilgileneceğim. Dostlarımla gidip yemek yiyeceğim. Gezeceğim, eğleneceğim. Bundan sonra ne kadar yaşarım bilemem. Ama bundan sonraki ömrüm böyle geçecek. Fenerbahçe'yle veya başka bir kulüple, sporla ilgilenecek zamanım yok artık."