Aziz Yıldırım: Son kez aday olacağım

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'ndan önemli bir açıklama geldi.

BU KEZ SON

Sarı-Lacivert Derneği'nde katıldığı toplantıda sorulan soruya cevap veren Yıldırım, "Son kez aday olacağım" diyerek bir daha başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım, daha önce de bu doğrultuda açıklamalar yapmış fakat kararından vazgeçmişti.

YARGITAY KARARININ ÖNEMİ KALMADI

Seçilmesi durumunda yol haritasını netleştiren sarı-lacivertlilerin başkanı için Yargıtay'dan çıkacak sonuç artık belirleyici olmayacak.

Seçime kadar lehte karar çıksa da Başkan Yıldırım adaylığını sürdürecek. Seçilmesi durumunda son üç yıllık görev sürecine başlayacak.



