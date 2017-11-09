Aziz Yıldırım üyelerden oy istiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına başladı.

Mayıs 2018 tarihinde Ali Koç ile başkanlık yarışına girecek olan Yıldırım, oy toplamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Yıldırım, kongre üyelerini tek tek aratarak yemeğe davet ediyor.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Milliyet gazetesi yazarı Levent Kalkan, geçtiğimiz günlerde bir taraftarın başına gelen olayı anlattı.

İşte o yazı:

YEMEĞE DAVET ETTİ

"Zııırrr" diye bir telefon geliyor... Karşıdaki kulüp görevlisi, kibar bir sesle konuşmaya başlıyor: "İyi günler efendim, Başkanımız Aziz Yıldırım adına Fenerbahçe Spor Kulübü'nden arıyorum" diyor... Fenerbahçe Kongre Üyesi olan kişi, "Hayırdır inşallah! Bayram değil, seyran değil, başkan beni niye arıyor" diye düşünürken, kulüp görevlisi devam ediyor: "Başkanımız önümüzdeki günlerde düzenlenecek yemek organizasyonunda kulüp üyelerimizle bir araya gelecek. Sizin de bu toplantıya katılmanızı bekliyoruz" diyor...

AYLARDIR AİDATIMI YATIRMIYORUM

Kongre üyesi cin gibi tabii, "Ben yıllardır üyelik aidatı ödemedim, Mayıs ayında yapılacak kongrede oy kullanma hakkım yok" diyerek, toplantıdan sıyırma girişiminde bulunuyor ama kaçamıyor...

SORUN DEĞİL AİDAT İŞİNİ BİZ HALLETTİK

"Hiç sorun değil efendim, aidat konusunu biz hallettik" diyor kulüp görevlisi ve bizim kongre üyesinin ağzı bir karış açık kalıyor...

Sevinsin mi, üzülsün mü bilemeyen kongre üyesi, "Teşekkür ederim, müsait olursam gelmeye çalışırım" diyerek, telefonu kapatıyor...

Yani Yıldırım, aidatlarını ödemeyen üyelerin ücretlerini yatırarak kendisine oy vermelerini istiyor.

Aziz Yıldırım'ın bu hamlesine Ali Koç'un nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.