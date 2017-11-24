Aziz Yıldırım taraftarlarla bir araya geldi

Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesinde düzenlenen törene katılmak üzere kente gelen Yıldırım, lise müdürü Sedat Oymak, Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Lise müdürü Oymak'ı makamında ziyaret eden Yıldırım, burada öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Daha sonra okul bahçesine çıkan Aziz Yıldırım, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı öğrencileri yanına çağırıp, fotoğraf çektirdi.

Lise müdürü Oymak, Yıldırım'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Başkan Yıldırım, kentte yapılan 17 potanın ikisinin bulunduğu lisedeki basketbol sahasına giderek öğrencilerin oynadığı maçı bir süre izledi.

Aziz Yıldırım, daha sonra Yalova Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti. Burada, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından karşılanan Yıldırım, dernek yöneticileri ve taraftarlarla sohbet etti.