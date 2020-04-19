Aziz Yıldırım, TFF Başkanlığını reddetti

Fenerbahçe Kulübü'nde 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yerini Ali Koç'a bırakmıştı.

Yeniden başkanlık yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığı konuşulan Aziz Yıldırım'a, şu anki başkan Nihat Özdemir'in yerine dolaylı yoldan federasyon başkanlığı teklifinin gittiği ortaya çıktı.

''BEN FENERBAHÇELİYİM''

Ancak Aziz Yıldırım, kendisine gelen bu teklifi kabul etmedi.

20 yıl boyunca sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan Yıldırım'ın bu teklifi, ''Ben Fenerbahçeliyim'' diyerek reddettiği öğrenildi.