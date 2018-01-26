Aziz Yıldırım, Trabzon'a gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

DESTEK İÇİN TRABZON'A GİDECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu derbi maç için Trabzon'a gitme kararı ald. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan 3 Temmuz geriliminin ardından Trabzon deplasmanlarına gitmeyen Aziz Yıldırım'ın, bu kez sarı-lacivertli yönetimle birlikte takımın yanında olacak.

Futbolcularına moral vermek için takımla Trabzon'a gidecek olan Aziz Yıldırım, karşılaşmayı tribünden takip etmeyecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yıllar sonra ilk kez Trabzon'a gidecek.