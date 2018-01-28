Aziz Yıldırım Trabzon'da

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
AZİZ BAŞKAN YILLAR SONRA TRABZON'DA
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz'dan bu yana ilk defa Trabzon'a geldi.