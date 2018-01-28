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Aziz Yıldırım Trabzon'da

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma destek olmak için 3 Temmuz'dan bu yana ilk defa Trabzon'a gitti.

Aziz Yıldırım Trabzon'da
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Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

AZİZ BAŞKAN YILLAR SONRA TRABZON'DA

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz'dan bu yana ilk defa Trabzon'a geldi.

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