Aziz Yıldırım Valbuena'yla görüştü

Kayserispor maçında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kenara alınması olay olan Fransız futbolcu, haftalardır 90 dakikayı tamamlayamadığı için mutsuzdu.

Sarı-lacivertlilerin hücum yükünü çeken deneyimli futbolcunun küsmesinden çekinen başkan, olaya bizzat el koyarken Osmanlıspor mücadelesi öncesi Valbuena ile konuştu.

"SANA OLAN GÜVENİMİZ TAM"

Yıldırım Valbuena'ya; "Sosyal medyada paylaştığın fotoğraftan sonra arkadaşlarının sana tavır koyduğu şeklindeki dedikodulara kafanı takma. Hele iyi olmadığın gerekçesiyle oyundan çıktığın yorumlarına hiç inanma. Biz yönetim olarak senden çok memnunuz. Aykut Hoca’nın da seni sevdiğini biliyorum." dedi.

"BU FORMA SANA YAKIŞIYOR"

Aziz Yıldırım; "Zaten söz konusu eleştiriler sana değil. Senin üzerinden Fenerbahçe'yi yıpratmaya çalışıyorlar. Sen en iyi yaptığın şeyi yap, çık topunu oyna. Biz sana ve kariyerine çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman da sık sık görüşmeler yaptığı oyuncusuna Osmanlıspor karşılaşmasında 90 dakika oynayacağının sözünü verse de, Valbuena şanssız bir şekilde mücadelenin henüz 9. dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.