Aziz Yıldırım ve Ali Koç seçim çalışmalarına hız verdi

Sarı-Lacivertli Camia’da 2018 yılının mayıs ayında olağan genel kurul yapılacak. Seçime yaklaşık 6 ay var ama hem heyecanı, hem de adayların çalışmaları şimdiden başladı.

AZİZ BAŞKAN İL İL GEZİYOR

Aziz Yıldırım resmi olarak adaylığını duyurmasa da daha yaz aylarında, kongrede destek için üyelerle iletişime geçmeye başladı.

Yıldırım, üyelerle birebir temaslara da hız verdi. Başkan, son 10 günde Yalova, Denizli, Tekirdağ, Edirne ve Düzce’ye ziyaretlerde bulundu.

Kongre için adaylığını aylar öncesinden açıklayan Ali Koç, seçim çalışmaları öncesi ilk adımını 1907 Fenerbahçe Derneği’ndeki başkanlık görevini bırakarak başladı.

ÜYE LİSTESİ VERİLMEDİ

Koç, kulüpten üye bilgilerini istemiş ancak alamamıştı. Bu nedenle öncelik iletişim çalışmalarına verildi. Fenerbahceliyiz.net internet sitesi ve sosyal medya kanalları, bu yöndeki en önemli adım oldu.

Ali Koç, "Kulübümüzün mevcut üye listesinin, üyelerimizin iletişim bilgileriyle birlikte şahsımla paylaşılması yönünde başvurumu yapmıştım. Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım" demişti.