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Aziz Yıldırım: Beni haksız yere suçlayanlar şerefsizdir

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1 Aziz Yıldırım'la Ali Şen arasındaki diyalog Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimi kaybedeceğini ima eden Ali Şen'e, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" diyerek cevap verdi.

2 Real Madrid'in hoca adayları Zidane'ın görevi bırakmasının ardından yeni arayışlara giren Real Madrid'de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. 5 ismin adı öne çıkıyor.

3 Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminde yarışan iki adayın yönetim kurulu listeleri de belli oldu.

4 Fenerbahçe kongresinde gergin anlar Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gergin dakikalar yaşandı. İki başkan adayının destekçileri birbirlerini yuhaladı.

5 Belhanda'yı Çin takımları istiyor Galatasaray'ın geçen sezon Sneijder'in yerine takıma kazandırdığı ancak performansıyla beklenenin altında kalan Belhanda'ya Çin'den iki takım teklif yaptı.

6 Rodrigues'den yönetime: Zam istiyorum İngiliz ekiplerinin takibinde olan Rodrigues, Galatasaray yönetiminden zam talep etti. Yeni kontrat yapılmaması durumunda ise takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

7 Emre Belözoğlu: Küfür etmem Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, futbol yaşantısı boyunca hakemlere küfür etmediğini ifade etti.

8 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübe vurgusu yaparak Aziz Yıldırım'a dikkat çekti.

9 Cenk Tosun: O hareketleri yapmamam gerekiyordu A Milli Takımımızın Tunus'la oynadığı hazırlık maçında tribündeki taraftarlarla tartışan Cenk Tosun, karşılaşma sonrası yaşananları anlattı.