Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 26. haftasında birçok kulüp ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman PFDK'lık oldu.

Bilindiği üzere Süper Lig'in 26. haftası Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarına sahne oldu.

AYKUT KOCAMAN VE AZİZ YILDIRIM HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden sonra maçın hakemine yönelik eleştiride bulunan Aykut Kocaman ve aynı mücadele için sert ifadeler kullanan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ise kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'lık oldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 20.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 19.03.2018 tarihinde DHA'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Halihazırda cezalı)

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.