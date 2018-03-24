Aziz Yıldırım: Yakında adaylığımı açıklayacağım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yıldırım, adaylığımı kısa sürede açıklayacağım diyerek seçime gireceğini resmen duyurdu.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

ÖZLENEN F.BAHÇE YOK GELECEĞİ OLAN F.BAHÇE VAR

"Diyorlar ki, ’Özlenen Fenerbahçe.’ Yirmi sene öncesinde sadece futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken 19 senedir Galatasaray’a içeride hiçbir maçta yenilmedik, 6-0’la tarih yazdık." diyen Aziz Yıldırım, "Bunları bir tarafa bırakacağız. Özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceği hayal etmemiz lazım ve bu hayaller üzerine Fenerbahçe’yi oturtmak lazım." ifadelerini kullandı.

FETÖ DAHA BİTMEDİ

Aziz Yıldırım, şöyle devam etti: "Fenerbahçe şuna dikkat etmelidir; FETÖ Türkiye’deki süreci devam ettirmektedir, bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, Fenerbahçe’nin bekası için bu örgüte karşı mücadelenin 3 Temmuz’daki gibi devam etmesi gerekir. Bunun dışında bir sapmaya uğrarsak, ’Bu olay bitmiştir.’ tezine bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz. O zaman şu anda olduğu gibi alttan alttan Fenerbahçe’yi bölme operasyonu başlamıştır ve devam edecektir. Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz’dan sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimler arasına taraftar nifak tohumu atarak... Bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı ama başaramadılar. Bunu başararak bizleri birbirimizden koparmak ve kendi emellerine alet etmek istediler. Buna hiçbirimiz düşmemeliyiz, bu tuzağa düşmeyelim."





YAKINDA ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM

Aziz Yıldırım, 1999 yılında kulübe 30 milyon dolar verdiğini ve hibe ettiğini söyleyerek, "Para vermek kolay değildir. Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.