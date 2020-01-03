Aziz Yıldırım, Yargıtay kararı hakkında konuştu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu.

YENİDEN YARGILANACAK

Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

ESASTA SORUN YOK

Konu hakkında Takvim gazetesine kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi.

USUL İLE ESAS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Usulden bozma: Beraat kararı doğru ancak yargılanma şekli yanlış.

Esastan bozma: Beraat kararı yanlış.