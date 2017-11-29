Aziz Yıldırım'a başpehlivan unvanı

Aziz Yıldırım, Edirne'de yapılacak olan kulübün Edirnespor tesislerinin temel atma törenine katılmak üzere kente geldi.

ALTIN KEMER HEDİYE EDİLDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım'a başpehlivanlara verilen altın kemerin minyatürünü hediye ederek 'Türk sporunun Başpehlivanı' ilan etti.

Gürkan, "Edirne UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş Selimiye Camii, 656 yıldır kesintisiz devam eden yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir marka, bilindiği gibi Kırkpınar'da 2017 yılında 2 bin 199 yağlı güreş yapan pehlivan güreşti. Bu bir dünya rekoru. Kırkpınar'da başpehlivanı olan 1 yıl Türkiye'nin başpehlivanıdır.

Üç yıl üst üste başpehlivan olan pehlivan her yıl pehlivanlarımıza taktığımız altın kemerinde ebedi sahibi olur, sonsuza kadar. Şimdi Aziz Başkan'a, altın kemer üç yılda bir vermeye çalışsak, hesapladım belediye olarak iflas edip batıyoruz. Çünkü en çok 3 yılı var. Ama başkanımıza Türk sporunun, Türk futbolunun başpehlivanı olarak altın kemerimizin minyatürünü veriyoruz.





Bende Edirne Belediye Başkanı olarak ve Kırkpınar'ın ev sahibi olarak Türk sporunun başpehlivanını vermekten onur ve gurur duyuyorum. Kabul ettiği için de teşekkür ediyorum" dedi.