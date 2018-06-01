Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Benim gözüm daha kara

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Sporx'e konuştu.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde "Söz konusu Fenerbahçe ise gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" diyen Ali Koç'a "Benim gözüm daha kara" şeklinde cevap verdi.

Sporx'e konuşan Yıldırım'ın sözleri:

CAMİAYI İKİYE BÖLDÜ

2015 genel kurul konuşmanızda "Kimseyi tehdit etmedim her adaya saygı gösterdim" dediniz, sn Ali Koç'un adaylığına saygı gösteriyor musunuz?

"Saygı gösteriyorum; ancak saygıyı görmeyen biziz. 16-18 aydır tüm küfür bizlere ediliyor. Ali Koç'un zamansız ortaya çıkması, camiayı çok net ikiye böldüğü gibi, futbol takımı en ufak bir tökezlemede taraftarın sarıldığı bir malzeme haline getirdi. Ali Koç'u. Yapmayacağız dediler ama kongre çığırtkanlığının alasını yaptılar. Sadece Beşiktaş derbisinin olduğu hafta 3 kez demeç verdiler. Sosyal medyayı takip edin. Seçimlerden sonra, bugün bize küfür eden paralı hesaplar ne olacak?"





BENİM KİTABIMDA KORKMAK YOK

-Ali Koç, "Başkanım ben sizi hiç tanıyamamışım sizde beni yanlış tanımışsınız. Benim gözüm karadır" dedi. Ali Koç'u yanlış mı tanımışsınız?

"Bayağı yanlış tanımışım doğru söylüyor. İsterseniz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde "Gözü kara" denilince, akla ilk gelen liderler düşünüldüğünde, hangimizin isminin akla geldiğini hiç tartışmayalım. Benim kitabımda ürkmek, korkmak, geri çekilmek yok. Üstelik gözümün üstünde kaşım var"





İNTİKAM ALMAK İSTİYORLARSA BANA OY VERSİNLER

-Fenerbahçe genel kurul üyelerinin Ali Koç'a karşı size oy vermeleri için üç neden söyleyebilir misiniz?

"Vefa duyguları varsa, 3 Temmuz'da çektikleri acıları unutmamışlarsa ve tüm engellemelere rağmen intikam almak istiyorlarsa, bir de zor zamanlarda kimin nasıl bir duruş gösterdiğine önem veriyorlarsa, bana oy vereceklerdir"