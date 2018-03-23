Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan başkan adayı Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe için" sloganına Çanakkale Biga'da yanıt geldi.

Yıldırım bu sloganın iyi düşünülmediğini belirterek "Özlenen Fenerbahçe 1998'den önceki Fenerbahçe mi?" diye sordu.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

20 YIL ÖNCE NEYİMİZ VARDI?

"20 yıl önce stadı olmayan, tuvalete gittiğiniz zaman pantolonlarınızı, ayakkabılarınızı yan bastığınız, salonu olmayan, Topuk Yaylası olmayan, Ankara İncek tesisleri olmayan, Dereağzı tesisleri olmayan, ilk yapılan modern stadı olmayan, içinde locaların olması, 1907 tribünlerinin olması, Avrupa'ya gittiğimizde bizde olmadığını söylediğimiz ısıtma sistemi."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Hangi F.Bahçe'yi özlüyorsun ViDEO







FUTBOL TAKIMINA DAYALI DÜZENİ Mİ ÖZLÜYORUZ?

"Özlenen Fenerbahçe bu mu yoksa 1998'den önce bu saydıklarımın hiç biri olmayan, 6 ayda bir kongreye giden 6 ayda bir kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi 2. ligde, kız voleybolu 2. ligde. 1. lige çıkmasın diye uğraş verilen bir tek futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz?"





SANKİ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK

"Yoksa son 20 yılda Fenerbahçe'nin geldiği noktayı mı özlüyoruz. Veya özleyeceğiz. Şimdi konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman sanki geçmişte futbolda Avrupa şampiyonu olmuşuz gibi... Basketbola geldiğiniz zaman geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımıdır."