Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Kuralları bilmiyor musun

F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolcuların alacaklarının uzun süredir ödenmediği eleştirileri hakkında konuştu.

Yeni yönetimin "Beklediğimizden daha ağır bir tablo var" diyerek eleştirdiği eski başkan Aziz Yıldırım dert yandı.

KURAL, KANUN OKUMUYOR MUSUN?

Yapılan 'enkaz' edebiyatına içerleyen Yıldırım, "Yok şubat ayından beri futbolculara paraları ödenmiyormuş. Yok sermaye artırımı futbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını kapatmak içinmiş… Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanunda mı okumuyorsunuz? Bir futbolcuya 60 gün içinde parasını ödemezseniz size ihtarname çeker. 90 gün içinde de FIFA'ya gider bonservisini alıp elini kolunu sallayarak takımdan ayrılır. Şubat'tan bu yana futbolculara maaşlarını ödemesek bir tane adam kalır mı?" diyerek isyan etti.

15.2 MİLYON EURO ÖDEDİK

Yönetim, borç tartışmalarıyla ilgili ise resmi siteden açıklama yaptı. 3 Haziran'da göreve başlandığı gün kulübün futbolculara vadesi geçmiş 15.2 milyon euro borcu bulunduğu, bu borcun ağırlıkla 2018 Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı belirtildi. Vadesi geçmiş tüm borçların ödendiği ifade edildi.