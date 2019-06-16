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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup

Aziz Yıldırım, sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Ali Koç'a bir mektup yazdı. Yıldırım'ın "F.Bahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsun?" diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor.

Yıldırım'ın sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Koç'a bir mektup yazarak serzenişte bulunduğu ortaya çıktı.

İşte o mektuptan satır başları:

-Fenerbahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsunuz? Ben de çıkar konuşurum camiayı bölmeyelim.

-Sürekli geçmişi sorgulamak için mi seçildiniz? Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için oradasınız, buna çalışın.

-Kongrede ibra edilmişken neden tekrar ibra konusu gündemde?

-Kongre üyelerine gerçekleri anlatın. Kongrede "gel beraber toparlayalım dedim" dinlemedin.


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