Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor.
Yıldırım'ın sürekli olarak geçmiş yönetimi eleştiren Koç'a bir mektup yazarak serzenişte bulunduğu ortaya çıktı.
İşte o mektuptan satır başları:
-Fenerbahçe’nin borcu 375 milyon euro, neden yüksek söylüyorsunuz? Ben de çıkar konuşurum camiayı bölmeyelim.
-Sürekli geçmişi sorgulamak için mi seçildiniz? Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için oradasınız, buna çalışın.
-Kongrede ibra edilmişken neden tekrar ibra konusu gündemde?
-Kongre üyelerine gerçekleri anlatın. Kongrede "gel beraber toparlayalım dedim" dinlemedin.