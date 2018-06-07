Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, salı günü mazbatasını alırken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasını istediğini ifade etmişti.

"KUPA AZİZ YILDIRIM'IN HAKKI"

Ali Koç mazbata töreninde, "Birazdan basketbol maçımız var. En büyük arzum, basketbolda şampiyonluk kupasını kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım'ın kaldırması. Çünkü bu kupa onların hakkı" ifadelerini kullanmıştı.





AZİZ YILDIRIM KABUL ETMEDİ

Başkanlığı kaybettikten sonra adeta sessizliğe bürünen Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bu teklifini kabul etmedi. Ayrıca Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu akşam TOFAŞ'la oynayacağı final serisinin ikinci maçına da gitmeyecek.

Fenerbahçe'nin 1-0 önde olduğu final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.



