Aziz Yıldırım'dan 'Önce Çocuk' sergisine destek

Günaydın yazarı Funda Karayel'in iyilik elçisi olduğu Önce Çocuk sergisi için geri sayım başladı.
Watergarden İstanbul'un, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği iş birliğiyle Nisan ayında gerçekleştireceği 'Önce Çocuk' sergisine ünlülerden destek yağıyor.
İLK DESTEK AZİZ BAŞKAN'DAN
Nisan sonu açılacak sergiye ilk destek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi.
Metris Cezaevi'nde mektuplarını yazdığı kalemi çocuklar için bağışlayan Yıldırım, çocuk istismarına dikkat çekmek için düzenlenen projeyle bağışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.