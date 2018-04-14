Aziz Yıldırım'dan 'Önce Çocuk' sergisine destek

1 Trabzon'da maça çıkmayan 7 basketçi kovuldu Trabzonspor yönetimi, alacakları nedeniyle maça çıkmak istemeyen Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green ve Heslip ile yollarını ayırdı.

2 Trabzon'u UÇK'ya şikayet eden Aykut davayı kazandı Trabzonspor yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir UÇK'ya başvurmuştu. Kurul, Trabzon'un oyuncuya 5 milyon 542 bin TL ödemesine karar verdi.

3 Fenerbahçe'de İsla kadroya alınmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor maçı kadrosuna İsla ve Elif Elmas'ı dahil etmedi.

4 Faruk Süren: Adaylık için şartım var Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, seçimde adaylığını koyması için tüm camianın birleşmesi gerektiğini söyledi.

5 Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın planları Pazar akşamı oynanacak kritik maç öncesi Fatih Terim ve Abdullah Avcı taktiklerini hazırladı. Terim, Emre ve Adebayor'ya, Avcı ise Gomis'e özel önlem alacak.

6 Celta Vigo'dan Emre için G.Saray'a olumlu yanıt Celta Vigo yönetimi, beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u sezon sonunda Galatasaray'a kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

7 Fenerbahçe'den gurbetçi harekatı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde alt yapıya yatırım yapmayı planlıyor. F.Bahçe'nin bazı genç gurbetçi futbolcularla prensipte anlaştığı belirtildi.

8 Şenol Güneş: Umarım F.Bahçeliler bizi alkışlar Akhisarlı taraftarların maç sonunda Beşiktaş'ı alkışlaması hakkında konuşan Şenol Güneş, "Onlar zaten bunu yapıyor. Önemli olan Kadıköy'de F.Bahçelilerin bizi alkışlaması" dedi.

9 Babel, Akhisar ağlarına füze yolladı Babel'in Akhisarspor'a attığı ilk gol, yayıncı kuruluşun pierosuna göre 110 km hızla, ikinci gol ise 114 km hızla rakip fileleri sarstı.