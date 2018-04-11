Fenerbahçe'nin scout hamlesi: Boto

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı son sürat devam ederken, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Ali Koç'a karşı yeniden adaylığını açıklayan Başkan Aziz Yıldırım, altyapı yatırımlarına Benfica'nın dünyaca ünlü scout şefi Jose Boto'yu alarak başlayacak.

AZİZ YILDIRIM'IN ALTYAPI HAMLESİ

Portekiz basınının haberine göre, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Boto için Fenerbahçe devrede. Geçtiğimiz yıllarda yapılan transfer yanlışlarını yapmak istemeyen Aziz Yıldırım, Benfica'ya daha önce Matic, Oblak, Witel ve Markovic gibi isimleri kazandıran Boto'nun transferini bir an önce bitirmek istiyor.





Boto'yu kadrosuna katmak isteyen başka takımların da olduğunun belirtildiği haberin detaylarında sarı-lacivertli takımın en büyük rakibi olarak Shakhtar Donetsk gösterildi. Öte yandan Boto'nun talibinin çok olması, teklifin yıllık 1 milyon euroya kadar çıkabileceğin altı çizildi.