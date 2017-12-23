Aziz Yıldırım'dan yengeç dansı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Konya'da bahçesine basketbol potası yaptırılan okulun açılış töreninde yer aldı.

AÇILIŞTA YENGEÇ DANSI

Süper Lig'de bu akşam Atiker Konyaspor ile yapacakları maç için Konya'ya gelen Yıldırım, Buhara Mahallesi'ndeki Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesine geçti.

Aziz Yıldırım, işitme engelli öğrencilerle birlikte, Fenerbahçeli eski futbolcular, Roberto Carlos, Deivid de Souza, ve Gökçek Vederson'un ''Yengeç Dansı'' olarak isimlendirilen senkronize gol sevinci hareketini yaptı.

(Fenerbahçeli futbolcuların yengeç dansı)

Sarı-lacivertli futbolcuların "Yengeç Dansı" gol sevinci, Galatasaray derbisinde Deivid de Souza'nın attığı golden sonra yapılmış ve hafızalarda yer etmişti.

Burada düzenlenen törende başkan Yıldırım, kurdele kesimi sonrası öğrencilerle fotoğraf çektirdi, ardından öğrenciler gösteri maçı yaptı. Yıldırım, daha sonra okul müdürü İsmet Ersoy'un odasına giderek okul hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.