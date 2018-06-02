Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a teklifi

Başkan Aziz Yıldırım seçimi kazanması durumunda Ali Koç'a futbolun başına geçmesi için teklifte bulundu.

"ALİ KOÇ'A MEYDAN OKUDU"

Kongrede konuşan Aziz Yıldırım, "Sayın Ali Koç, sen ne veriyorsan aynısını yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına geç, amatör şubeler bende olsun. İkimizde koyacağımız parayı koyalım, hodri meydan!



Madem bir yarış başladı, bir fazla veren kazanmasın, kazanan Fenerbahçe olsun. Ben bu rakamları verdim zaten, 1998-1999 yılında verdim. Gelin sorunu birlikte çözelim. 'Aziz Yıldırım, futbolda başarısız diyorsunuz' ya siz de biz de para koyalım." ifadelerini kullandı.