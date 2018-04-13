Aziz Yıldırım'ın anlaştığı scout

Portekiz Record gazetesi, Benfica'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Boto'yu Fenerbahçe'nin transfer edeceğini ifade etmesinin ardından Aziz Yıldırım'dan da açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak seçimleri öncesinde projelerini anlatan Aziz Yıldırım altyapı konusunda önemli atılımlar yapacaklarını söylerken Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle de anlaştıklarını açıkladı.

"ALTYAPIYI EMANET EDECEĞİZ"

Yıldırım, taraftarlarının da altyapı konusunda öncelik istediğini söyledi ve ''Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4'' dedi.

Aziz Yıldırım, altyapı konusunda önemli bir isimle anlaştıklarını da ''Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı dünyaca ünlü bu isim ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır'' sözleriyle dile getirdi.

Yıldırım'ın anlaştığı ismin Jose Boto olduğu ifade edildi.

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