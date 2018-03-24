Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman kararı

Sarı-lacivertli takım ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman’ın geleceği kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlanmıştı.

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Alınan karar gereği deneyimli hoca, takımı şampiyon yapamasa bile görevinin başında kalacak.

Başkan Yıldırım’ın bu kararı almasında birçok faktör önemli rol oynadı. Yıldırım, seçilmesi durumunda yeni bir teknik adamın takımı kısa sürede başarıya götüreceğini düşünmüyor.

Bunun için zaman da Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle yeterli maddi imkan da yok. Bunun yerine zaten bu sene temeli atılan takımın üzerine yapılacak takviyelerle daha da iyi hale gelmesi üzerinde duruluyor.

EN DOĞRU İSİM KOCAMAN

Sezon içinde Kocaman’ın sistemine ve oynattığı futbola ciddi eleştiriler olsa da Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için sportif, idari ve mali açıdan en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyor.

İki tarafın da uzun süredir birlikte çalışması ve birbirini tanıması da önemli bir avantaj olarak gözüküyor. Haziran ayındaki seçimin kazanılması durumunda da mevcut kontratın yenilenmesi gündeme gelebilir.