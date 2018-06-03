Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki 20 yılı

Fenerbahçe'ye 1998 yılında başkan olan Aziz Yıldırım, 20 yıllık ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 lig şampiyonluğunu gördü. Yıldırım bu süreçte takımına 6 lig şampiyonluğu kazandırdı.

FUTBOLDA 6 ŞAMPİYONLUK 13 KUPA

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı. Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Yıldırım döneminde önemli başarılar elde eden sarı-lacivertli futbol takımı ancak son yıllarda eski dönemlerini aratıyor. Yaklaşık 10 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, 4 sezondur da kupa kaldıramıyor.

GALATASARAY'IN 9 ŞAMPİYONLUĞUNU GÖRDÜ

20 yıllık görev süresi boyunca Galatasaray'ın başarılarının gölgesi altında kalan Yıldırım, ezeli rakibinin tam 9 lig şampiyonluğunu gördü. Yıldırım futbol dışındaki branşlarda ise başarılı bir yönetim sergiledi.

EUROLEAGUE'DE ZİRVEYE ÇIKTI

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı. Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi.

Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 35 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 13 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.

TESİSLEŞMEDE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı. Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı. Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek,"Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı. Yıldırım döneminde geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı. Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesi de kuruldu ve bu yıl bazı bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacak.

VOLEYBOLDA TARİHİ BAŞARILAR

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.



2010 yılında dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.





Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.