Aziz Yıldırım'ın hedefi Emre Akbaba

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon bitmeden yaptığı açıklamada transferleri en geç mayıs-haziran aylarında bitireceklerini söylemiş ancak UEFA ile yapılan anlaşma sarı-lacivertli kulübün önüne set çekmişti.

Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım, transferde bu kez kolları daha erken sıvadı. Listedeki isimlerden biri, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan Emre Akbaba...

5 MİLYON EURO İSTEDİLER

Fenerbahçeli yöneticiler, milli yıldız için Alanyaspor'la yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro istedi.

F.BAHÇE OZAN'I ÖNERDİ

Fenerbahçe'nin planı transferi takasla gerçekleştirmek... Kanarya 'nın Emre Akbaba karşılığında Alanyaspor'a teklif ettiği isim ise Ozan Tufan.

F.Bahçe ile Alanya arasındaki görüşmelerin yöneticiler ve menajerler düzeyinde devam ettiği öğrenildi.

Geçen cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında ikinci kez milli formayı sırtına geçiren Emre Akbaba, Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiriyor.

G.SARAY'I TUTUYOR

Ay-yıldızlı on numara, ligde 24 maçta 9 gol-7 asistlik şahane bir performansa sahip.

Başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı tuttuğunu gizlemeyen Emre Akbaba'yı kadroya katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor.